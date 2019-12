Calcio. Riccardo Gagliolo tra Parma e il sogno Euro 2020: "Il primo obiettivo è la salvezza. Il torneo con la Svezia? Un grande sogno"

Riccardo Gagliolo, ex difensore di Andora, Imperia e Sanremese, in forza al Parma

Al portale parmalive.com ha parlato della sua stagione e del suo momento positivo con la maglia del Parma il difensore Riccardo Gagliolo.

L'ex difensore di Andora, Imperia e Sanremese si è soffermato anche sul grande sogno chiamato Euro 2020 con la nazionale svedese, dove il giocatore ha già esordito nelle qualificazioni.

Sul Parma: "Con il Parma vogliamo centrare il prima possibile la salvezza, abbiamo una rosa molto competitiva e con un anno in più di Serie A sulle spalle. Un posto in Europa? Sarebbe bello, ma dobbiamo rimanere concentrati e arrivare a 40 punti".

Sul sogno Euro 2020: "Partecipare con la Svezia a Euro 2020 sarebbe un grande sogno, così come quello di portare il Parma in Europa. Ma per il momento resto con i piedi per terra".