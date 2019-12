Ginnastica: sabato scorso a Torino la finale nazionale del campionato italiano di trampolino elastico

Si è svolta sabato scorso, alla palestra della ‘Reale società ginnastica’ di Torino, la finale nazionale del Campionato Italiano a squadre di trampolino elastico, alla quale la Ginnastica Riviera dei Fiori si era qualificata con entrambe le squadre, Allievi e Junior.

Ottima l’organizzazione della storica Associazione Torinese, la prima (oltre 150 anni) ad affiliarsi alla Federazione Ginnastica Italiana. Nella categoria allievi le ginnaste ponentine, qualificate con l’undicesimo punteggio, hanno avuto una combinazione di esercizi e punteggi non favorevoli, chiudendo la competizione. al 14° posto. Alessia Saccoccia, Alice Dosio, Valeria Vento e Matilde Sappia hanno concluso la stagione che le ha viste protagoniste in questa attività ‘Gold’ di squadra e inizieranno a preparare le prove individuali e syncro in programma da febbraio a giugno.

Diversa la situazione nella gara Junior Senior dove le ginnaste Sima Papone, Ludovica Razzoli e Giulia Bellone (nella doppia veste di tecnico per le allieve e atleta nella gara del pomeriggio) si sono classificate all’ottavo posto, in linea con le aspettative dei tecnici Stefano Crastolla, Nicla Londri, Giulia Bellone e Marzia Riccardi presente in campo gara in questa occasione.

Sempre sabato, presso il Palazzo della Provincia, è stata conferita dal Coni Nazionale la stella di bronzo al merito sportivo alle ginnaste Ludovica Razzoli e Sima Papone per aver vinto i Campionati Assoluti di Syncro nella passata stagione. La sezione olimpica del trampolino, anche se i problemi non mancano, continua a dare soddisfazioni, e la società cercherà di portarla avanti nel migliore dei modi anche nella prossima stagione.

Nonostante i numerosi impegni agonistici, la società come tradizione di ogni anno, dedicherà una suggestiva parentesi natalizia per valorizzare tutti i propri ginnasti, realizzando uno spettacolo a tema, ideato dall’appassionato e competente staff tecnico societario. Lo spettacolo di Natale è in programma venerdì prossimo alle 20.45, al Polo Sportivo del mercato dei fiori, (ormai l’unico spazio nel nostro comprensorio che può ospitare questo tipo di evento, le attrezzature ginniche necessarie ed il numeroso pubblico presente).

Per la 33ª edizione del ‘Saggio di Natale’ è prevista la presenza di circa 300 ginnasti, riuniti in un unico contesto con parenti ed amici). I gruppi delle nostre sezioni (Coldirodi, Via Panizzi, Via Volta, Mercato dei Fiori,Taggia, Arma e Riva Ligure-Santo Stefano si uniranno per proporre delle coreografie che ripercorreranno le varie epoche storiche, rimarcando l’evoluzione dell’essere umano e il suo ‘impatto’ verso la natura. La parte finale, come sempre, sarà dedicata agli auguri, con una coreografia eseguita da tutti i partecipanti, in presenza di ‘Babbo Natale’.

Domenica 22 il gruppo ‘Gymevents’, formato dalle ginnaste juniores, presenterà una coreografia al Palazzo del Parco di Bordighera, in occasione di ‘Weekendance’, rassegna di danza promossa da ‘Professional Dance’.