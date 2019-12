Pallamano, under 17 maschile. Team Schiavetti Imperia, il punto sulla giovane formazione rossoblu

Si parte sabato al PalaSanCamillo contro la capolista Mentone, ancora a punteggio pieno.

I ragazzi del mister Lurgio, dopo aver perso all'andata a casa loro ricevendo i complimenti degli avversari, questa volta non sbagliano quello che all'andata era stato fatale e riescono con una difesa attenta e un attacco pungente a portarsi avanti di sette reti, per poi contenere la rimonta degli ospiti e fissando il risultato vincente sul 30-27, al termine di una partita combattuta per sessanta minuti.

Questa la rosa contro il Mentone:

Gabriel Catalano, Giuseppe Di Fini (portieri), Riccardo Gaglianone, Gabriele Garelli (11 reti), Lorenzo Gazzano, Dario Martino (9 reti), Giacomo Piras (1 rete), Stefano Quaranta (5 reti), Zenock Sodji (3 reti), Zenos Sodji (1 rete), Mathias Terranova.

Allenatore Roberto Lurgio, dirigenti Gianmarco Terranova,Marco Garelli,Andrea Lurgio.

Domenica invece i camillini sono in trasferta a Nizza, sul campo del Cavigal: "Sapevo che non era facile giocare dopo una gara disputata il giorno prima in cui abbiamo dato tanto, ma ho chiesto ai ragazzi di stringere i denti e di fare uno sforzo - è il commento del tecnico -Infatti la partita contro i nizzardi, pur restando sempre al comando e tenendo sempre a distanza gli avversari, è stata caratterizzata da tanti errori soprattutto in fase conclusiva". I rossoblù si portano comunque a casa i tre punti imponendosi per 23-29.

La formazione contro il Cavigal:

Catalano Gabriel (portiere), Gaglianone Riccardo, Gabriele Garelli (14 reti), Lorenzo Gazzano (2 reti), Dario Martino (7 reti), Stefano Quaranta (3 reti), Zenock Sodji (3 reti), Zenos Sodji, Mathias Terranova.

Allenatore Roberto Lurgio,dirigenti Marco Garelli,Lino Catalano.