Volley, Serie C femminile. Grafiche Amadeo Sanremo, venerdì il recupero contro il Cogoleto

Il grafiche Amadeo rvs Sanremo volley che milta nel campionato di serie c femminile dopo la bella vittoria in trasferta contro il celle varare per 3 set a 0, è già in tensione per la gara di recupero che si giocherà venerdì alle ore 2030 presso la palestra di villa citerà a Sanremo.

Le sanremesi arrivano da un 'ottima prestazione, grazie alla vittoria per 3 set a 0 contro il Celle Varazze in trasferta. Non è stato semplice, ma soprattutto da segnale c'è la prestazione di due ragazze annata 2005, che grazie anche al loro apporto che siamo riusciti a conquistare i 3 punti che ci allontanano da essere ultimi in classifica.

Miriam Amodio, nel ruolo di schiacciatrice -ricettore per tutta la gara titolare e di Anna Gatti, valido cambio, sono le altre due note positive di questo incontro.

Ora aspetta le matuziane in casa il Cffs Cogoleto,una neo promossa che fino ad ora ha fatto molto bene: "Per noi è il momento del riscatto per uscire definitivamente dalla bassa classifica, speriamo di avere la formazione al completo e di giocare punto su punto come la scorsa gara", con queste parole il coach Nando guadagno auspica di nuovo i 3 punti in palio, mentre Sabrina Maragliano la co-coach esprime la sua gioia per la prestazione delle due quattordicenni che fa ben sperare per il ricambio presente e futuro.

Serie C Regionale Femminile - Girone UNICO