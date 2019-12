Pallacanestro: il Bc Ospedaletti Under 20 espugna il parquet di Savona e mantiene il terzo posto

Fortitudo-BC Ospedaletti 46-73 (14/10, 14/15, 8/27, 10/21)

Bc Ospedaletti: Polimeni, Arnaldi 7, Olivari n.e., Bortolozzo 10, Bonavia 14, Gallo 10, Amato 15, Genovese 4, Dulbecco 3, Bonomo 10.

Dopo la sconfitta patita giovedì scorso, in casa contro i campioni Under 20 uscenti dell’Auxilium, il Bc Ospedaletti si rifà sul parquet della Fortitudo Savona e mantiene la terza posizione, che permette l'accesso ai play off regionali.

Primi due quarti sonnecchianti e, quindi, il solito terzo quarto orange: i ragazzi di Lupi ed Archimede prendono un buon vantaggio e conducono in porto la vittoria. Privi di Vivo, Iamundo e Olivari (in rosa ma non entrato) il Bc Ospedaletti trova la buona prova di tutti quelli che, quest’anno hanno giocato un po’ meno e vincono meritatamente.

Coach Archimede "Partita giocata sotto ritmo i primi due quarti poi ci siamo sciolti trovando buone giocate".