Vallecrosia: furto ai giocatori della prima squadra del Don Bosco domenica scorsa durante la partita ad Alassio

Furto ai danni dei giocatori della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia. E' successo domenica scorsa durante la partita contro il Baia Alassio Calcio, andata in scena allo stadio Sandro Ferrando ad Alassio.

"I ladri probabilmente si sono intrufolati negli spogliatoi mentre i ragazzi erano in campo per giocare la decima giornata del girone A di Prima Categoria – fa sapere la società biancorossa – e mentre tornavamo verso casa ci siamo accorti che a diversi ragazzi mancavano soldi dai portafogli, lasciati negli spogliatoi insieme agli altri oggetti personali. Fortunatamente non hanno preso cellullari o altro".

"E' la prima volta che ai nostri ragazzi succede, ma è comunque una situazione innaccettabile – segnala il Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Anche ad altre squadre sono capitati episodi simili. Bisogna prendere provvedimenti. Intanto noi abbiamo segnalato ciò che è successo alla società che domenica ci ha ospitato e ora denunceremo il fatto alle forze dell'ordine".