Calcio, Eccellenza. Imperia, Matteo Martelli indica la strada ai neroazzurri: "Contro il Rivasamba vogliamo chiudere in bella l'andata. Sestri Levante-Albenga? Pensiamo solo alla nostra partita"

L'Imperia chiude il proprio girone di andata in casa contro il Rivasamba, una delle squadre rivelazioni di questa prima parte di campionato.

Tra i protagonisti di questa stagione con la maglia neroazzurra troviamo il centrocampista Matteo Martelli, che con gli esperti Sancinito e Giglio forma una delle mediani più forti della categoria: il giocatore traccia un punto sulla situazione.

Matteo, vi siete ripresi dopo un momento opaco: come giudichi ad oggi la vostra stagione? "Credo sia stata fondamentale la vittoria contro l'Ospedaletti, proprio perchè ha portato un po' di luce in un momento non molto positivo. Penso che questa prima parte di stagione sia stata molto positiva, si respira sempre una bell'aria, sin dall'inizio".

Domenica avete un'occasione importante contro il Rivasamba: che partita ti aspetti? "Domenica sicuramente come ogni volta non sarà per niente facile. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi e il nostro pubblico, e ciò deve spingerci a fare ancora meglio per chiudere in bellezza la prima parte. Sarà sicuramente una battaglia, dove vincerà la squadra che lo vorrà di più".

Tifate per un pareggio in Sestri Levante-Albenga? "Il pareggio penso sia la cosa migliore, ma noi guardiamo in casa nostra come abbiamo sempre fatto e pensiamo alla nostra partita che per noi e fondamentale".

Come valuti la tua prima parte di stagione? "Per quanto riguarda la mia prima parte di stagione, credo di aver fatto discretamente bene, ma preferisco far giudicare agli altri. Io penso solo a fare bene per l'Imperia".