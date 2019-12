Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, bomber Enrico Dominici pronto alla sfida: "Grazie alla società per la fiducia, voglio contribuire per arrivare nelle zone alte. Il Ceriale? Persone vere"

La Dianese&Golfo nel mercato di riparazione ha rinforzato il proprio attacco con l'innesto di Enrico Dominici.

L'ex Imperia, Ventimiglia e Argentina tra Serie D e Eccellenza è un tassello fondamentale per la categoria e l'attaccante, dopo l'esperienza vissuta al Ceriale, è pronto a mettersi in discussione con la maglia giallorossoblu come esternato al nostro quotidiano online.

Enrico, quali sono le tue prime impressioni alla Dianese&Golfo? "Ho trovato un gruppo molto giovane e con moltissima voglia di fare. Conoscevo molte persone con le quali sono contento di giocare di nuovo. Volevo inoltre ringraziare società e mister per avermi dato fiducia".

Domenica non siete scesi in campo per la mancata presenza della Loanesi: queste sono sconfitte per il calcio? "Non sono a conoscenza delle problematiche delle Loanesi. Sicuramente dispiace, sia perché noi avevamo grande voglia di giocare, sia perché comunque una squadra importante come la Loanesi sia in un momento di difficoltà, spero per loro che si sistemi tutto il prima possibile".

Quale obiettivo ti sei fissato per la seconda parte di stagione? "Nella seconda parte di stagione spero di dare una mano ad arrivare nelle zone alte della classifica con prestazioni e goal ad una squadra che sta dimostrando di non essere solo una comparsa".

Cosa ti ha lasciato l'esperienza di Ceriale? "Potrei scrivere un libro su cosa mi ha dato Ceriale. Sicuramente ho lasciato persone vere a cui voglio un gran bene Mi mancheranno tantissimo e gli auguro il meglio per il proseguo della stagione".