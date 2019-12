Calcio, Promozione. Gli arbitri della 15a giornata: Ventimiglia-Sestrese a Bardini di Savona

Il campionato di Promozione fa scendere in campo le sue squadre per l'ultima giornata del girone di andata, in un torneo che ha riservato tante emozioni in questa prima parte.

La sfida principale del prossimo turno è quella tra Ventimiglia e Sestrese: a dirigere il match sarà Lorenzo Bardini di Savona (coadiuvato da Claudio Costantino e Davide Mamberto di Albenga).

La capolista Varazze sarà di scena sul campo della Praese, un match scivoloso per i nerozzurri che saranno diretti da Dario Ghiso di Savona (coadiuvato da Mattia Delfino e Jetmir Hasa di Albenga).

Il Taggia cerca risposte importanti in trasferta contro il Via dell'Acciaio: in terra genovese dirige Gianluca Rizzello di Savona (coadiuvato da Matteo Manni e Svilen Stefanov Angelov di Savona).

Di seguito tutte le altre designazioni arbitrali.

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 15a GIORNATA

BRAGNO-CAMPOROSSO: Masini di Genova (Delfino e Poggi di Genova)

CELLE LIGURE-ARENZANO: Ravera di Chiavari (Cremona e Conio di Genova)

LEGINO-DIANESE&GOLFO: Miselli di La Spezia (El Hamdaoui di Novi Ligure e Davico di Genova)

LOANESI-VELOCE SAVONA: Prastaro di Genova (Sciallero e Musante di Genova)

PRAESE-VARAZZE: Ghiso di Savona (Delfino e Hasa di Albenga)

SERRA RICCO'-CERIALE: Bello di La Spezia (Siano e Baruzzo di La Spezia)

VENTIMIGLIA-SESTRESE: Bardini di Savona (Costantino e Mamberto di Albenga)

VIA DELL'ACCIAIO-TAGGIA: Rizzello di Savona (Manni e Angelov di Savona)