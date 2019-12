Volley, Under 14 maschile. NLP Sanremo, altra vittoria per i giovani biancoazzurri. Coach Minaglia: "Continuiamo a crescere"

Altra vittoria per i ragazzini terribili della NLP Sanremo Under 14. I biancoazzurri guidati da Michele Minaglia si impongono per 3 set a 1 contro il Toirano, con i parziali di 19-25; 25-10; 25-22; 25-9.

Dopo un primo set caratterizzato da troppi errori al servizio i sanremesi impongono il loro gioco e trascinati dagli attacchi di Corsaro conquistano 3 punti Importanti. Molto bene Farisano al servizio che mette in grossa difficoltà la ricezione avversaria. Positivo anche l'ingresso di Zhang nel finale di gara.