Calcio, Juniores Nazionale. In campo per la 15a giornata: per Sanremese e Savona trasferte insidiose

Il campionato Juniores Nazionale chiude il 2019 con una giornata numero 15 molto interessante.

La Sanremese, dopo due sconfitte in quattro giorni, vuole ripartire anche se sul campo del Verbania non sarà semplice. Trasferta da non sottovalutare anche per il Savona impegnato in terra milanese contro l'Inveruno. Occasione importante per il Vado che va a caccia del terzo posto ospitando l'Arconatese.

Le altre partite. Sfida a distanza tra Fossano e Bra divise da un punto: la capolista è di scena sul campo del Chieri terzo in classifica, mentre la seconda della classe gioca in trasferta contro il Legnano. Il Milano City ospita il Ligorna, mentre chiudono questo turno di campionato le sfide di Casale e Borgosesia in casa contro la Lavagnese e sul campo della Castellanzese.