Calcio, Serie D. Presenza di spicco al 'Comunale' per Sanremese-Seravezza Pozzi: assisterà al match Enrico Vella

Presenza di spicco sulla tribuna dello stadio 'Comunale' di Sanremo.

Ad assistere al match tra Sanremese e Seravezza Pozzi, sfida valida per l'ultima giornata del girone di andata di Serie D, ci sarà anche il volto noto Enrico Vella.

Vella, forte centrocampista che in passato ha vestito la maglia della Sanremese in 81 occasioni segnando 16 reti (e due promozioni dalla D alla C/1 dal 1977 al 1980 e poi di nuovo in biancoazzurro nel campionato di Prima Categoria 1989/90) è rimasto nel cuore dei tifosi biancoazzurri.

Il campione sarà omaggiato dai tifosi della Gradinata Nord con una speciale coreografia.