Calcio, Eccellenza, 15a giornata. Sestri Levante-Albenga, a chi lo scatto? L'Imperia non può sbagliare

Il campionato di Eccellenza mette in campo le sue squadre per l'ultima giornata del girone di andata

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto un'ultima giornata del girone di andata molto intrigante che potrete seguire dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il turno conclusivo della prima parte di stagione mette di fronte le prime due della classe, con lo scontro diretto in terra genovese fra Sestri Levante e Albenga. Ad approfittare da questo match potrebbe essere l'Imperia che con un pari tra corsari e ingauni e una vittoria sul Rivasamba potrebbe ancora sperare nel titolo d'inverno (alla squadra di Lupo manca il recupero contro il Campomorone Sant'Olcese del 5 gennaio).

Trasferta insidiosa per la Cairese, che proverà a chiudere al meglio il 2019 con una vittoria sul campo del Rapallo/Rivarolese. In chiave salvezza si giocano molte carte Alassio FC, Finale e Pietra Ligure: i gialloneri ospitano l'Angelo Baiardo, mentre per giallorossi e biancoazzurri ci sono le trasferte sui campi di Molassana e Athletic Club Liberi.

In terra genovese importante match tra Busalla e Genova Calcio, con i padroni di casa che hanno un'occasione importante. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Campomorone Sant'Olcese e Ospedaletti.