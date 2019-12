Calcio, Prima Categoria, 11a giornata. Pontelungo-Baia Alassio e Aurora-Speranza Savona incrocio da brividi tra le prime quattro. Spicca il derby di Borghetto

Turno di campionato tutto da seguire in Prima Categoria

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 11 tutta da seguire con grande attenzione, vista la situazione equilibrata in testa alla classifica: dalle ore 14.30 seguite i match nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il turno di campionato è costellato dalla doppia sfida tra le quattro prime della classe: la capolista Pontelungo ospita la Baia Alassio, mentre è grande sfida tra le rivelazioni Aurora e Speranza Savona.

Tra i campi principali non può mancare il derby tra Borghetto e Soccer, che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza e playoff.

Da seguire anche la sfida fra Altarese e Millesimo, mentre per l'Olimpia Caracrese è trasferta insidiosa sul campo del Don Bosco Valle Intemelia. Chiudono questo turno di campionato i match interni di Letimbro e Quiliano&Valleggia che ospitano Carlin's Boys e Area Calcio Andora.