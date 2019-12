Calcio, Promozione, 15a giornata. Varazze e Taggia, insidie Praese e Via dell'Acciaio. Ventimiglia-Sestrese vale doppio

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 15 tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

La capolista Varazze avrà un impegno non semplice, visto che i neroazzurri per mantenere il primato dovranno uscire indenni dal campo della Praese. Il Taggia secondo della classe è di scena in trasferta contro l'insidioso Via dell'Acciaio, tra le sorprese di stagione. Ma il regalo natalizio per neroazzurri e giallorossi può arrivare dal rilanciato Ventimiglia che ospita la Sestrese terza in classifica.

Dianese&Golfo e Ceriale vogliono continuare nel loro ottimo momento: per giallorossoblu e biancoblu è doppia trasferta contro Legino e Serra Riccò.

In chiave salvezza trasferta ricca di insidie per il Camporosso che sul campo del Bragno proverà a proseguire il cammino intrapreso domenica scorsa. Chiudono questo turno di campionato il match interno del Celle Ligure contro l'Arenzano e la trasferta della Veloce Savona sul campo della Loanesi.