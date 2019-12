Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, è un Natale da Playoff. Dominici subito a segno: "Tre punti contro un avversario difficile. Ora dobbiamo continuare così"

La Dianese&Golfo si conferma in piena zona playoff, un'incredibile scalata dopo un inizio difficile.

La squadra di mister Colavito è quarta in coabitazione e sta facendo capire a tutti che non sarà facile essere affrontata. Sul campo del Legino le reti su rigore di Garibbo e Dominici regala tre punti pesanti ai giallorossoblu e l'attaccante, appena arrivato dal Ceriale, al nostro quotidiano online esprime la sua soddisfazione:

"Questa vittoria vale tantissimo per due motivi: primo serve per chiudere bene il girone di andata, secondo perché fare tre punti su un campo difficile come quello di Legino non era facile".

L'attaccante ha una doppia dedica speciale per la sua prima rete in giallorossoblu: "La mia rete la dedico alla mia fidanzata e a Luca Garibbo".

Dominici pensa ad un 2020 importante: "Spero che la squadra continui con questo spirito, perché merita di levarsi tante soddisfazioni".