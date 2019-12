Calcio, Promozione. Il Taggia torna davanti a tutti, Siciliano promuove i suoi ragazzi: "Vittoria molto pesante, Via dell'Acciaio ottima squadra"

Il Taggia torna da solo in testa alla classifica, e lo fa nella domenica più insidiosa.

I giallorossi con un 1-2 in rimonta sbancano il campo di Corigliano e rimontano un'ostica Via dell'Acciaio. Il resto lo fa la Praese che supera il Varazze e dà strada ai giallorossi che con due partite in meno tornano davanti ai neroazzurri, ma anche il Ventimiglia che ferma sullo 0-0 la Sestrese.

Nel post partita tutta la soddisfazione al nostro quotidiano online di mister Simone Siciliano: "Questa è stata una vittoria molto pesante - ha dichiarato il mister al fischio finale - perchè il Via dell'Acciaio è un'ottima squadra. La classifica la lascio guardare agli altri, io la guarderò a maggio. Siamo rientrati in carreggiata e oggi vorrei fare un plauso a chi è entrato e ha cambiato la partita".

Siciliano guarda al nuovo anno: "Vorrei che squadra, società, staff e per chi lavora per questo club abbia quella serenità per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo. La strada è lunga e in salita, ma ci crediamo: d'altrode Siamo Taggia".