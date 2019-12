Calcio, Promozione. Ventimiglia imbattuto contro le prime tre della classe, Luccisano commenta lo 0-0 con la Sestrese: "Questi ragazzi hanno dato tutto quello che avevano"

Il Ventimiglia non va oltre lo 0-0 interno contro la Sestrese allungando la striscia positiva e confermando il buon momento. I frontalieri ottengono così il quinto punto dopo aver incontrato le prime tre della classe.

Nel post partita ecco il commento di mister Fabio Luccisano: "E' stata una partita tosta contro un avversario di livello - ha commentato il tecnico dei granata - i ragazzi hanno disputato una gran partita.

In una settimana abbiamo incontrato le prime tre in classifica e non si poteva chiedere di più, la squadra ha dato tutto quello che avevano. Ringrazio la squadra, lo staff che lavora con me e alla società un augurio di buon Natale".