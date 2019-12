Calcio, Seconda Categoria A, 10a giornata. Atletico Argentina, occasione importante. San Filippo Neri-Cervo FC grande sfida

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A, mette sul piatto una giornata numero 10 molto importante, con una situazione di classifica nelle zone alte incerta: analizziamo i match che potrete seguire dalle ore 14.30 nel Live Score su Rivierasport.it e Svport.it

L'Atletico Argentina ha una grande occasione e per restare in testa da sola deve superare la Carlin's Boys B in casa. Per restare in scia non possono sbagliare Oneglia Calcio e Cervo FC: la squadra di Bella ha una partita in meno ma sul campo della Villanovese deve tornare con i tre punti in bottino, mentre i gialloneri scendono in campo alle 17.00 in trasferta contro il San Filippo Neri.

In questa giornata spicca anche il match tra Virtus Sanremo e Borgio Verezzi, mentre chiudono il turno le sfide interne di Academy Albissola e Riva Ligure contro FCD Santo Stefano e San Bartolomeo Cervo.