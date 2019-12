Calcio, Seconda Categoria. Oneglia vincente nel segno di Nicolò Vassallo: "Vittoria importantissima, la mia rete dedicata a questo splendido gruppo"

L'Oneglia Calcio ottiene una vittoria fondamentale sul campo della Villanovese che tiene la squadra di Bella in scia (ma con un match da recuperare) alla capolista Atletico Argentina.

Tra i protagonisti in terra savonese anche il giovane difensore Nicolò Vassallo, autore di una splendida rete, che al nostro quotidiano online esprime tutta la sua gioia: "La vittoria di oggi per noi era importantissima, sia per il morale che per la classifica, vista la condizione del campo su cui abbiamo giocato oggi. Siamo molto felici".

Il difensore guarda al nuovo anno: "Nel 2020 ci auguriamo di iniziare come abbiamo finito e ci giocheremo tutte le nostre carte fino alla fine".

Vassallo ha una dedica: "Il goal che ho segnato oggi lo dedico a questo gruppo speciale che mi ha accolto come se avessi sempre fatto parte di loro. Mi stanno aiutando molto nella mia crescita personale e per questo li ringrazierò sempre".