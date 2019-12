Calcio, Serie D, 17a giornata. La Sanremese a caccia del titolo d'inverno: al 'Comunale' l'ultima avversaria del 2019 è chiamata Serravezza Pozzi (ore 15)

La Sanremese oggi pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15) ha una grande occasione. I biancoazzurri, superando il Seravezza Pozzi avranno la certezza di laurearsi campioni d'inverno non potendo essere raggiunti da Prato e Lucchese, meta prestigiosa che al 50% delle possibilità porta a maggio alla conquista del campionato.

I biancoazzurri ospitano i temibili toscani facendo conto delle assenze in difesa e attacco del terzino Pici e della punta Lo Bosco. Rientra in squadra Colombi, che è pronto ad iniziare il match dal primo minuto, così come Demontis al rientro dalla squalifica.

Il tecnico Nicola Ascoli potrebbe opporre ai toscani questo iniziale propabile undici nel 4-2-3-1: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Taddei e Likaxhiu in mediana; Demontis, Spinosa e Scalzi a sostegno di Colombi in attacco.

Potrete seguire il racconto del match tra Sanremese e Seravezza Pozzi nella web cronaca Live su Rivierasport.it