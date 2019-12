Eccellenza. Campomorone Sant'Olcese-Ospedaletti LIVE: gli orange vogliono chiudere in bellezza il 2019

ECCELLENZA - 15a GIORNATA -

CAMPOMORONE SANT'OLCESE-OSPEDALETTI 5-1

Reti: 5'Curabba (C) 8'Gattulli (C) 31'Gandolfo (C) 33'Mamone (O) 43' (rig) 53'Gandolfo (C)

Campomorone Sant'Olcese (4-4-2): Canciani; Gattulli, Damonte, Manca, Musso; Galluccio (63'Orlando), Fassone, Cappellano, Gualtieri; Gandolfo, Curabba. A disposizione (Traverso, Torrisi, Cosentino, Bortolai, Temperini, Massa, Guidotti, Bruzzone). Allenatore: Pirovano

Ospedaletti (3-4-3): Frenna; Al. Negro (60'Facente), E. Ambesi, An. Negro; Alasia (35'Foti), Schillaci (65'Espinal), Cambiaso, Mamone; Latella (46'Fici), Burdusso, Galiera (60'Cassini). A disposizione (Ventrice, Allegro, F. Sturaro). Allenatore: Caverzan

Arbitro: Gargiuli di La Spezia (Vigne e Massa di Chiavari)

53' GOOOOOOL! Tris personale di Gandolfo e il Campomorone allunga

43' GOOOOOOL! Gandolfo trasforma il rigore del poker per il Campomorone e la sua doppietta personale

33' GOOOOOOL! Va a segno l'Ospedaletti con Mamone

31' GOOOOOOL! Tris del Campomorone con Gandolfo

8' GOOOOOOL! Ha subito raddoppiato il Campomorone con Gattulli

5' GOOOOOL! Campomorone in vantaggio con Curabba