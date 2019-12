Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta sul Via dell'Acciao, che è valso il ritorno al primo posto della classifica, si fa festa in casa Taggia.

La Prima Squadra si è ritrovata per la classica Cena di Natale, augurando a tutti delle buone feste.

I giallorossi di mister Siciliano torneranno in campo domenica 5 gennaio per il recupero di campionato sul campo del Legino.