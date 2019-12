Calcio. Dianese&Golfo, i risultati del fine settimana per le giovanili giallorossoblu

I giovanissimi 2005 di Cirillo Claudio nn hanno giocato a Borghetto per impraticabilita di campo. I giovanissimi 2006 di Grosso Elisa vincono disputando una grande partita contro L Argentina squadra b per 6 a 0.

Gli allievi 2003 di Bogliolo Francesco cadono in trasferta a Ventimiglia col punteggio di 2 a 1 pagando numerose assenze. Gli allievi 2004 di Umberto Decesari dopo una ottima prestazione battono la Cairese per 6 a 0 raggiungendo la vetta della classifica.

La Juniores di Davide Torregrossa perde negli ultimi minuti in trasferta con il Celle Ligure per 3-2.

Dianese&Golfo: 1 Dell'Oriente, 2 Morini (65' Moriano), 3 Giannatasio, 4 Benini, 5 Abbatemarco, 6 Pala, 7 Neyra Gomez (75' Torregrossa), 8 Minasso, 9 Macaluso, 10 Ferrara (46' Talladira), 11 Gashi (70' Sanango). All. Torregrossa.

Primo tempo poche azioni, al 20' in vantaggio i locali in mischia su calcio d'angolo. Gli ospiti reagiscono e creano pericoli azioni, ma una punizione dal limite di un difensore del Celle tocca con la mano in area e l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Morini pareggia.