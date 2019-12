Calcio: in Prima Categoria netta sconfitta interna del Don Bosco Vallecrosia ad opera dell'Olimpia Carcarese (Foto)

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Olimpia Carcarese 0-3

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Palladino Alessandro, Verardo Loris, Cane Mauro, Andrenacci Giacomo, Rotella Tommaso, Calvini Giacomo, Boussaha Sami, Trevisan Igor, Marcucci Matteo, Bianco Cristian, Crudo Erik. A disposizione: Asri Badr, Santamaria Emanuele, Saba Matteo, Tabbacchiera Vito, Caccamo Filippo, Masia Lorenzo, Condrò Stefano, Giovinazzo Rocco. Allenatore: Manuele Fiore.



Olimpia Carcarese: Allario Simone, Marini Luca, Marenco Alessio, Ezeukwu Daniel, Spozio Matteo, Comparato Thomas, Volga Lorenzo, Cervetto Riccardo, Canaparo Luca, Hublina Andreja, Zizzini Marco. A disposizione: Odella Stefano, Caruso Samuele, De Alberti Gabriele, Rebella Davide, Di Natale Matteo, Siri Mirko, Clemente Nicholas, Vassallo Gianluca, Mazza Joshua. Allenatore: Chiarlone Loris.

Arbitro: Germano Simone di Imperia

L'Olimpia Carcarese espugna il terreno del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenato da mister Manuele Fiore. La partita, valida per l’undicesima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso, si è conclusa con la vittoria degli ospiti grazie alla rete di Zizzini e alla doppietta di Canaparo.

Una partita che praticamente si è chiusa nel primo tempo, durante il quale la squadra di mister Chiarlone, sostenuta dal tifo degli 'Irriducibili Carcare', si è fatta valere segnando tre gol. Nel secondo tempo il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha tentato la rimonta, ma nonostante diversi calci di punizione e buone azioni non è riuscito a segnare. L'incontro è terminato 0-3.

"Nel primo tempo la nostra squadra si è trovata in difficoltà - commenta a fine partita il secondo allenatore della prima squadra biancorossa, Andrea Bevilacqua - Se non ha un campo adatto va in fatica e la squadra avversaria ha avuto la prontezza di venirci a pressare e segnare i tre gol. Nel secondo tempo abbiamo cercato di cambiare modo di giocare, ma, nonostante delle buone occasioni, non abbiamo avuto la forza di recuperare il danno verificatosi nel primo tempo. E' stata una sconfitta meritata".