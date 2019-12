Calcio. Ospedaletti, appuntamento con 'Christmas in Orange'

La famiglia dell’Ospedaletti sente forte lo spirito del Natale e chiama tutti a raccolta per un brindisi e un augurio collettivo.

L’appuntamento con ‘Christmas in Orange’ è fissato per questa sera, alle 19, a 'La Piccola'.

Saranno presenti la dirigenza, i giocatori, i tecnici e tutti gli amici dell’Ospedaletti. Sarà l’occasione per stilare il bilancio di un’annata storica per il club, con la prima storica partecipazione al campionato di Eccellenza e un settore giovanile in costante crescita. Ma non mancheranno le sorprese e l’annuncio di alcune novità.

E poi, tutti insieme, un brindisi per un Natale e un nuovo anno sempre a tinte orange.