Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina sempre più in alto. Maiano felice del primato: "Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, complimenti ai miei ragazzi"

Continua il grande momento dell'Atletico Argentina che chiude il 2019 in testa solitaria al campionato di Seconda Categoria.

Il tecnico dei rossoneri Christian Maiano è soddisfatto della prima parte di stagione e il 4-0 sulla Carlin's Boys B: "Abbiamo fatto una buona partita soprattutto in relazione al campo che non era nelle migliori condizioni per giocare. Abbiamo comunque dimostrato di avere la partita sempre in mano, sia dal lato tecnico tattico e sia dal lato mentale. Faccio un applauso a tutta la mia squadra. Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione e lavoreremo per fare una seconda parte ancora migliore. Colgo l'occasione per fare un augurio di buon natale a tutti".

Al nostro quotidiano online l'ex rossonero Lorenzo Franzone ha lasciato delle dichiarazioni riguardanti anche il suo passato ad Arma e il tecnico risponde così: "Franzone? Non mi piace fare polemiche e continuo sulla mia linea. La considerazione nella mia squadra ce l'hanno tutti e tutti si giocano le proprie carte per convincermi. Auguro comunque a Lorenzo di aver trovato il suo ambiente ideale per esprimersi".