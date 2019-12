Calcio, Seconda Categoria. FCD Santo Stefano, Lorenzo Franzone subito a segno: "Ad Arma non mi sono mai sentito parte integrante della rosa, ora riparto"

Non vince da un po' di mesi il FCD Santo Stefano ma sul campo dell'Academy Albissola ha ritrovato la consapevolezza nei propri mezzi, nonostante il 2-2 finale subìto in rimonta.

Il nuovo arrivo in attacco Lorenzo Franzone ha trovato subito la via del gol e al nostro quotidiano online spiega così la sua scelta di dire addio all'Atletico Argentina: "Mi ha convinto la mia voglia di andare via da Arma prima di tutto - sottolinea l'attaccante - anche se dispiace aver lasciato qualche compagno con cui mi trovavo molto bene. Però il calcio è così, sono partito a inizio anno e non ho mai avuto spazio, non mi sono mai sentito parte integrante della rosa.

A dicembre volevo smettere, fortunatamente ho avuto un paio di offerte e ho deciso di continuare con un gruppo di amici coi quali già avevo giocato qualche anno fa. Penso che siano dei ragazzi forti e un gruppo unito, in queste categorie conta più questo di tanto altro".

Franzone pensa solo alla sua nuova avventura: "Mi sento benissimo, soprattutto con un po' di fiducia. Peccato non aver portato a casa i tre punti contro l'Academy Albissola, ma sono sicuro che piano piano con il lavoro i risultati arriveranno.

Non so dove potremo arrivare, ma sicuramente continuando su questa strada prima o poi i risultati arriveranno. Impareremo a conoscerci tutti meglio sul campo e metteremo minuti nelle gambe, per il resto i presupposti ci sono, la classifica è bugiarda e dovremo dimostrarlo solo noi, un passo alla volta, sono fiducioso".