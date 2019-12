Calcio, Serie D. Sanremese, dopo il pari con il Seravezza è pausa. Gli allenamenti riprenderanno il 28 dicembre

Dopo la gara di ieri con il Seravezza Pozzi, il campionato si ferma per la classica sosta in occasione delle vacanze natalizie.

La Sanremese avrà alcuni giorni di riposo per trascorrere le feste in famiglia con i propri cari e per ricaricare le pile. Taddei e compagni dovranno rientrare in sede venerdì 27 dicembre per poi riprendere il giorno dopo gli allenamenti.

Questo è il programma completo previsto dallo staff tecnico in vista della prima di ritorno (5 gennaio, Sanremese-Caronnese al Comunale):