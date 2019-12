Pallacanestro. Bilancio positivo per il Ventimiglia Basket in questo 2019

Si chiude per le feste di natale il primo terzo di stagione del Ventimiglia basket, una stagione finora ricca di successi, grazie ai tanti bambini e ragazzi in palestra che ogni giorno ci permettono di insegnare loro quanto sua bello ed appassionante il mondo della palla a spicchi.

Una stagione che ha visto il sodalizio frontaliero partecipare a più campionati, a partire dalla prima squadra in promozione, fino agli aquilotti junior,con a ruota scoiattoli libellule pulcini e Paperone che sono i più piccoli della cucciolata frontaliera.

Un movimento cestistico a Ventimiglia e dintorni che cresce ogni anno nonostante le mille difficoltà che ci sono per la non cultura dello sport ed il bene vero e reale che fa ai ragazzi. Con l'anno nuovo speriamo di avere anche a disposizione il nuovo playground per un 2020 ancora più ricco ed ancora più luminoso.