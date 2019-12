Calcio, Serie D. Sanremese, il 2019 si chiude con un pareggio. E il 2020 inizia col botto

La Sanremese chiude il 2019 e il girone di andata con un 1-1 contro il Seravezza Pozzi che ha il sapore della beffa. Non solo per la divisione di posta, ma per aver perso il primato ai danni del Prato e l'aggancio subìto dalla Lucchese.

Il nuovo anno si apre con una sfida molto difficile contro la quotata Caronnese, avversario che ha perso terreno ma che sembra rientrare nella lotta al primo posto. All'andata i biancoazzurri erano riusciti a mettere sotto i rossoblu, venendo recuperati sul 3-3 nel finale.

Sono tante le occasioni mancate dai matuziani che nel 2020 dovranno cercare di partire con il piede giusto. La nota positiva è una squadra che c'è e un Pippo Scalzi che continua a segnare a raffica: la Sanremese deve ripartire da questi due fattori.