Ginnastica Riviera dei Fiori, grande successo per il saggio di Natale (FOTO)

Bella e travagliata la 33ª edizione della tradizionale Accademia di Natale proposta dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

L’evento programmato inizialmente per venerdì 20 dicembre, causa l’allerta meteo, è stato posticipato a sabato 21 con una serie di problematiche da ‘risolvere’ che solo l’esperto staff tecnico /dirigenziale della Società e la disponibilità quasi totale delle famiglie dei ginnasti hanno potuto affrontare, realizzando l’evento nella maniera programmata. Importante la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Direzione del mercato dei Fiori, oltre alla disponibilità dei tecnici audio/luci.

Per il secondo anno è stato il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a illuminarsi con colorati costumi, attrezzi, coreografie, luci e soprattutto di giovani ginnasti entusiasti ed emozionati nel prendere parte ad un saggio dove tutti sono stati coinvolti e protagonisti.

Per questa edizione si è pensato, con idea azzeccata, di ‘costruire’ un vero spettacolo a tema, ripercorrendo le fasi storiche dell’uomo sulla terra e il suo rapporto con la natura. E partendo proprio da ‘madre natura’, con un’alternanza di video e coreografie ginniche che hanno coinvolto circa 250 ginnasti,si sono succeduti i quattro elementi aria, acqua,terra e fuoco (rappresentate dai giovanissimi 3/8 anni) con l’arrivo dell’uomo partendo dalla Preistoria, i Sumeri, gli Egizi, i Greci,i Romani, le prime invenzioni tecnologiche, il sessantotto, lo sbarco sulla luna, l’avvento dell’euro, internet, i robot,la globalizzazione, l’inquinamento, il futuro.coreografie realizzate dai corsi di Sanremo Via Panizzi/Coldirodi,Via Volta, Arma Taggia Riva Ligure e le squadre agonistiche di artistica, ritmica, trampolino ed acrobatica. In presenza di un numeroso pubblico che non ha mancato di sottolineare con gli applausi il suo gradimento, si è svolta la coreografia finale dove tutti i partecipanti hanno utilizzato un grazioso fiore da loro ‘costruito’ nei giorni precedenti,Molto gradito l’arrivo di Babbo Natale.

Grande soddisfazione dei Tecnici veri artefici ed ‘anima’ dell’Associazione, capitanati dalla Prof. Breggion Daniela storica fondatrice della Riviera dei Fiori, sotto la direzione artistica di Alice e Lorenza Frascarelli , le vulcaniche tecniche Elisa Addiego, Arieta Vittoria,Giulia Bellone, Erika Carminati, Sonia Di Marcoberardino, Marzia Riccardi, Angelica Stella, Monia Stabile e nell’occasione assenti Stefano Crastolla e Nicla Londri.

Il Presidente Dott. Cordoni Giovanni ha potuto constatare come la collaborazione e l’unione tra i nuovi arrivati al loro primo saggio (circa 80 di cui 60 con meno di 8 anni)ed i più esperti presenti nelle nostre palestre da anni, sia stata la grande ‘risorsa’ che ha permesso la realizzazione di un evento sicuramente unico e non facilmente imitabile.

Alla serata erano presenti anche il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Alessandro Sindoni e il Vice Presidente / Consigliere del Comitato Regionale FGI Liguria Claudio Frascarelli, che oltre ad apprezzare lo spettacolo proposto, hanno parlato dell’importanza di questo Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che risulta ormai indispensabile per proporre molti eventi sportivi nella Città di Sanremo, e la necessità , nel tempo, di migliorarne la funzionalità con l’ aggiunta di tribune, riscaldare ulteriori aree e sistemare alcune zone.