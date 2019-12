Volley, Serie D femminile. Maurina Strescino Imperia, il 2019 si chiude con una netta vittoria

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D - 10a Giornata -

Maurina Strescino IM – CFFS Cogoleto Volley 3-0 (25/21-25/10-25/22)

Si conclude con una vittoria il 2019 della Maurina Strescino Imperia.

Nella palestra ITIS di via Santa Lucia, campo non abituale per le imperiesi che disputano tutte le gare interne al palazzetto dello sport di Zona San Lazzaro, indisponibile nella giornata di sabato 21, Giordano e compagne faticano solo nella parte iniziale dell’incontro nella ricerca dei giusti punti di riferimento, per poi prendere saldamente in mano le redini della gara e incamerare la settima vittoria su nove incontri disputati.

Notevole il gioco espresso nel secondo set dove illuminate dalla precisa regia di Ilaria Piccione e trascinate in attacco dalla coppia Manuela Di Muro e Martina Lupi, le “maurine” lasciano alle avversarie solamente dieci punti.

In attesa di recuperare la gara sospesa per allerta il 24 novembre e già calendarizzata il prossimo 8 gennaio, opposte alle genovesi della Normac AVB le bianco-azzurre consolidano il quarto posto della classifica generale. In caso di vittoria con il punteggio di 3/0 o 3/1 balzerebbero a una giornata dal termine del girone di andata al 2’ posto della classifica.