Calcio. Il Genoa Club Bordighera con gli auguri di Buon Natale dà il via ai tesseramenti 2020 (FOTO)

Genoa Club Bordighera con gli auguri di Buon Natale dà il via ai tesseramenti 2020.

Domenica 22 dicembre, presso il Bar Dallas si è svolto il consolidato appuntamento con il rinfresco di Natale offerto dal Genoa Club Bordighera 1968. Ogni anno è una gradita occasione che riunisce sportivi, amici e simpatizzanti per il brindisi delle feste di fine anno mangiando, bevendo e ridendo in compagnia.

Quest'anno la partecipazione è stata davvero importante ed il clima Natalizio ha sicuramente contribuito alla buona riuscita della festa. Come ogni anno erano presenti genoani storici come Franco Curti, Aldo Bordero e Lino Ghiglione, non sono mancati esponenti del Genoa Club Montecarlo. Graditissima la presenza di Franz Verrando nelle vesti di Babbo Natale genoano, che ha allietato i piccoli tifosi rosso blù distribuendo loro dolcetti e coloratissime caramelle.

Una particolare attenzione alle Signore genoane, che come da tradizione del club hanno ricevuto un bellissimo omaggio floreale. Una giornata come sempre riuscitissima in compagnia del grande cuore rosso blu. Simpatica e inaspettata sorpresa la consegna ad Alex Gozzoli del pupazzo rosso blù creato con la lana e la bravura dalle magiche mani di Graziella Catellani.

Il Genoa Club ringrazia e augura a tutti buone feste