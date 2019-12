Calcio, Serie D. Sanremese, caccia al Prato. Il girone di andata scatta contro la Caronnese

Sanremese, voto 9. La Sanremese si prepara per un 2020 da protagonista, ma con un primo mese del nuovo anno molto insidioso e costellato da tre derby liguri.

I biancoazzurri di mister Ascoli hanno chiuso il girone di andata ad un punto dalla capolista Prato, ma allo stesso tempo hanno subìto l'aggancio al secondo posto da una Lucchese che ha realizzato un'incredibile rimonta.

Gennaio insidioso. I matuziani avranno un gennaio ricco di insidie che cominceranno dal 5 gennaio in casa contro la temibile Caronnese (il 3-3 dell'andata insegna che i rossoblu non mollano mai). Di seguito ci saranno tre derby liguri consecutivi contro Fezzanese in terra spezzina (12 gennaio), Lavagnese in casa (19 gennaio) e sul campo del Vado (26 gennaio): i biancoazzurri vogliono essere subito protagonisti.

IL GENNAIO BIANCOAZZURRO

Domenica 5 gennaio: Sanremese-Caronnese

Domenica 12 gennaio: Fezzanese-Sanremese

Domenica 19 gennaio: Sanremese-Lavagnese

Domenica 26 gennaio: Vado-Sanremese