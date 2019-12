Tennis. Fabio Fognini, tutto pronto per un 2020 importante: il primo singolare sarà ad Auckland

Fabio Fognini debutterà in torneo singolare nel 2020 a Auckland in Nuova Zelanda

Dopo la nascita della secondogenita Farah, è tutto pronto il 2020 agonistico per Fabio Fognini.

Il primo impegno ufficiale della racchetta armese sarà il 3 gennaio all'ATP Cup con l'italia, in coppia con Stefano Travaglia dopo la non partecipazione di Berrettini.

Per Fognini la nuova stagione a livello di singolare scatterà il 13 gennaio, con l'ATP di Auckland (250 world series), dove Fabio ha in passato ha raggiunto i quarti di finale. Al momento è la testa di serie numero 2, visto che nelle entry list del torneo in Nuova Zelanda è preceduto dal russo Medvedev.

Dopo Auckland Fognini si concentrerà sugli Australian Open, il primo Grande Slam stagionale.