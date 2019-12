Calcio, Promozione. Taggia, un girone di andata quasi perfetto. E in casa giallorossa si sogna il grande salto

Taggia, voto 9. Un girone di andata da protagonista e visto che l'obiettivo massimo annunciato in estate prevedono il raggiungimento dei playoff, quello realizzato ad oggi (con due partite da recuperare) è qualcosa di importante.

Il Taggia ha chiuso il 2019 in testa al campionato di Promozione aspettando di giocare il match sul campo del Legino (domenica 5 gennaio) e poi quello interno contro il Serra Riccò. Il tecnico Siciliano sta facendo un miracolo, anche grazie ad una rosa ben costruita on ogni singolo reparto, con un Cortese in più nel motore.

I giallorossi non hanno mai perso in questa prima parte di stagione, dimostrando a tutti che possono essere la candidata numero uno al salto in Eccellenza, quella parola che al momento al 'Marzocchini' non vogliono pronunciare.

Una rosa ben calibrata dove in difesa si è ritrovata la compattezza di Fiuzzi e Ravoncoli, giovani trascinatori e di spinta come El Kamli, un centrocampo tonico con Tarantola e Ravoncoli e un giovane bomber quale è Gambacorta che è ormai una certezza: le carte per il salto di categoria ci sono tutte.