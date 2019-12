Tennis. Gianluca Mager a caccia degli Australian Open: è il primo grande obiettivo del 2020

Gianluca Mager in azione

Il primo grande obiettivo del 2020 per Gianluca Mager sarà quello di conquistare uno dei 16 posti disponibili per il tabellone principale degli Australian Open, il primo Grande Slam stagionale in programma a Melbourne.

La racchetta sanremese, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sarà tra i protagonisti delle qualificazioni sul cemento australiano. Con lui a difendere i colori azzurri ci saranno Thomas Fabbiano, Palo Lorenzi, Alessandro Giannessi, Lorenzo Giustino (altro tennista passato sulla terra rossa sanremese), Federico Gaio, Roberto Marcora, Matteo Viola e Stefano Napolitano.

Fabio Fognini proverà a fare più strada possibile dal tabellone principale, dopo aver partecipato all'ATP Cup con l'Italia e il torneo di Auckland.