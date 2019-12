Sanremo: grande festa ieri sera per il titolo italiano di Judo del matuziano Simone Galasso (Foto)

Grande festa, ieri sera in un noto locale di Sanremo, per Simone Galasso, campione italiano di Judo Under 15, nella categoria 81 kg.

Simone, sanremese in forza alla ‘Accademia Torino’, ha disputato i campionati italiani ad Ostia il 7 e l’8 dicembre, dove ha ricevuto dalla Fijlkam (comitato ligure) anche un premio per l'ottima stagione, consegnato dal suo ex tecnico, Nicola Gianforte.

Simone ha concluso una stagione 2019 imbattuto in qualsiasi gara italiana. Ieri sera lo hanno festeggiato i suo amici e compagni di allenamento di Sanremo: Mattia Lombardi, Lorenzo e Federico Iezzi, Filippo Fontana, Nicholas e Valentina Palagi e Samuele Ricci.