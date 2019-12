Calcio. Grande successo per il Torneo Luciano Calzia - Il Cuore in Campo: i ringraziamenti di Annalisa Calzia

Inter Club "22 Maggio" di Imperia vince la IV Edizione del 'Torneo Luciano Calzia - Il Cuore in Campo'.

In finale ha superato gli 'Amici di Lucio' col punteggio di 1-0. Sul gradino più basso del podio troviamo 'Clamarc', poi gli 'Amministratori Pubblici' che vantavano l'unica presenza femminile (Roberta) presente sul campo da gioco di tutto il torneo. A chiudere 'Borgo d'Oneglia' e 'Arbitri - Sezione di Imperia'. Il sole ha riscaldato nel pomeriggio, occasione per ricordare l'amico Luciano e augurarsi ancora 'Buone Feste'.

In particolare, a nome della associazione, esprimo tutta la mia gratitudine per Alessandro Savioli, vero regista della manifestazione. Ringrazio l'Imperia Calcio per aver messo a disposizione il campo sportivo e gli arbitri internazionali Massa ed Alassio per avere donato maglie e gagliardetti. Ringrazio l'Inter Club di Imperia perchè sono stati la new-entry del torneo e hanno partecipato attivamente all'asta donando tanti oggetti che sono stati battuti: la divisa indossata da Fabio Fognini, molti gadget dell'Inter e le magliette indossate del Lecce.

Colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Mariani che ha donato la preziosissima maglia autografata di Wesley Sneijder.

Grazie davvero a tutti e ci vediamo ai prossimi appuntamenti.