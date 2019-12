Sport acquatici. TopKayak asd, grande successo per il 'U Presepiu in te l'aigua' (FOTO)

Un grande successo per i ragazzi del TopKayak asd quello avvenuto nella giornata di sabato 28 dicembre con la manifestazione 'U Presepiu in te l'aigua'.

I ragazzi del sodalizio hanno dato vita ad uno splendido Presepe vivente sull'acqua a ritmo di musica, un vero e proprio show davanti a più di 600 persone.

Grande è la soddisfazione al nostro quotidiano online del Presidente Federica Fiorellino: "Siamo molto soddisfatti ed entusiasti per questa manifestazione perfettamente riuscita - ha dichiarato - con una tantissima affluenza di persone. Questa è una cosa completamente costruita da noi, in collaborazione con il Comune, ma abbiamo fatto tutto noi gratuita con tutte le persone che ci hanno dato una mano a cui tengo ringraziarle. Complimenti ai bambini che sono riusciti a dominare il mare in maniera perfetta".