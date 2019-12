Calcio. Imperia, è un Samuele Sassari già in grande forma: Lupo ha una freccia importante nel suo arco

Non solo Donaggio, Capra e il giovane Minasso. L'Imperia ha tra le propria fila anche un giocatore importante come Samuele Sassari.

L'attaccante è parso tra i più in forma (ma anche durante la prima parte di stagione ha fatto vedere ottime cose quando è stato chiamato in causa) al rientro dalla pausa natalizia e nell'amichevole contro il Taggia si è regalato una doppietta nel 3-1 finale del 'Ciccione'.

Sassari sarà una freccia in più nell'arco di mister Lupo che potrà contare su un reparto d'attacco invidiabile alla categoria. Il primo impegno del nuovo anno per i neroazzurri sarà quello in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese, nel recupero di campionato.