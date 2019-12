Calcio, Prima Categoria. Carlin's Boys e Don Bosco Valle Intemelia: nel 2020 serve la svolta

La prima parte del campionato di Prima Categoria non è stato esaltante per le nostre due squadre della provincia impegnate. Da una parte il Don Bosco Valle Intemelia non è riuscito a dare la giusta continuità vincendo solo una partita, dall'altra parte una Carlin's Boys apparsa molto in difficoltà.

Il Don Bosco Valle Intemelia ha totalizzato 6 punti ed è piazzato al penultimo posto della classifica con un solo punto di vantaggio sul Borghetto. La situazione è molto complicata, ma l'arrivo di Mattia Ambesi in mezzo al campo potrebbe dare quelle giuste geometrie necessarie per aumentare il livello tecnico della squadra. E il 12 gennaio c'è la trasferta sul campo del Soccer Borghetto.

La Carlin's Boys ha vissuto una prima parte di stagione tormentata. Dopo le dimissioni del tecnico Barillà e del Direttore Sportivo Mesiano (arrivate dopo che i neroazzurri non si sono presentati per protesta ad Andora) è arrivato un tecnico nuovo che al momento non ha dato i frutti sperati. Il primo match del 2020 sarà in casa contro l'Olimpia Carcarese e i neroazzurri non potranno sbagliare.