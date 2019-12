Calcio, Promozione. Camporosso, è caccia all'impresa salvezza. Ma con Stamilla e Siberie si può

Il Camporosso si prepara ad un inizio di nuovo anno molto importante. I rossoblu vanno a caccia dell'impresa salvezza, ma a gennaio avranno quattro ostacoli molto insidiosi.

La squadra di Luci debutterà nel 2020 in casa contro la Sestrese (5 gennaio), match valido per il recupero di campionato. La sfida ai verdestellati è tutta in salita visto la terza piazza dei genovesi. Il gennaio rossoblu proseguirà con la trasferta contro la Loanesi (12 gennaio), il match interno con il Legino (19 gennaio) e la sfida sul campo del Celle Ligure (26 gennaio).

Il Camporosso può realizzare l'impresa salvezza, visto che nella rosa rossoblu sono arrivati elementi di spessore della categoria come il mediano Stamilla e il bomber Siberie: ora serve solo la striscia utile di risultati per cominciare la scalata.