Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, sono feste natalizie da... Playoff

Dianese&Golfo, voto 8. Una grande rimonta, quelle importanti e che possono dare la giusta carica per un girone di ritorno da protagonisti.

In casa Dianese&Golfo il Natale è stato da playoff, visto la grande cavalcata, dopo un avvio tutto in salita, che ha fatto arrivare fino al quarto posto nel campionato di Promozione i giallorossoblu.

La società è stata attenta e brava ad aspettare la squadra, ma soprattutto il grande lavoro realizzato da mister Nicola Colavito, scelto in estate per il dopo Bencardino. Il tecnico, dopo un avvio non semplice, ha condotto i suoi ragazzi ad una serie di risultati utili consecutivi che ora fanno sognare tutto l'ambiente.

Tutto questo grazie ad una squadra quadrata, giovane e che ha fame. Con giocatori ritrovati come Casassa e un giovane come Mehmetaj, classe 2001 di proprietà del Savona, che sta facendo cose incredibili. E in più c'è il bomber Dominici arrivato dal Ceriale: Diano Marina può sognare in grande grazie anche al grande lavoro del Direttore Generale Francesco Bregolin e del Direttore Sportivo Salvatore Curri.