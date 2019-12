Pallanuoto. Trofeo Città di Imperia: il 4 e 5 gennaio la 'Cascione' teatro del 'Memorial Cristiano Sapienza'

Ad Imperia torna la grande pallanuoto. Il 4 e il 5 gennaio 2020, la rinnovata Piscina 'Felice Cascione' ospiterà il 'TROFEO CITTA' DI IMPERIA - Memorial Cristiano Sapienza' , prima rassegna dedicata allo storico socio scomparso nell'estate 2018.

A tre settimane dall'avvio del campionato di Serie A2 Femminile, la Rari Nantes organizza un evento di portata nazionale, con il patrocinio del Comune di Imperia, di CONI e FIN, per testare la condizione delle giallorosse e delle squadre che parteciperanno.

Le imperiesi sono state inserite nel Girone 1 con Florentia Sport Team, AN Brescia e la Locatelli, avversario della Rari nella partita inaugurale del torneo.

Il Girone 2 vede l'ospite illustre della rassegna: ASD Bogliasco 1951, protagonista in Serie A1. Con le biancoblu sono state sorteggiate Varese Olona, Como Nuoto ed Aquatica Torino.

Spazio anche alla pallanuoto maschile con la amichevole tra Rari Nantes Imperia e Varese Olona: entrambe le squadre disputeranno il campionato di Serie B ma in gironi differenti.

Seguirà poi la staffetta di nuoto che vedrà impegnati gli atleti della Polisportiva Integrabili, mista alle atlete della Under15 ed Under13 della Rari Nantes Imperia.

La Presidente Francesca Leone presenta il 'TROFEO CITTA' DI IMPERIA - Memorial Cristiano Sapienza':" E' l'occasione per ricordare un socio storico della Rari e profondo amante della pallanuoto. Sarà un evento di grande portata per la Rari e per Imperia: sono coinvolte dieci squadre di A1, A2 e B provenienti da quattro regioni differenti. Sarà un grande segnale per la nostra città che vive anche di turismo legato allo sport."