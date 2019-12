Tennis Club Solaro: Natale al sole con il Fitpra Gazzetta Challenge (FOTO)

Dopo un anno ricco di eventi si è conclusa la stagione del Tpra al Tennis Club Solaro di Sanremo con lo svolgimento del Torneo di Natale Gazzetta Challenge.

Folta la partecipazione di appassionati iscritti nei tre tabelloni di Singolare Maschile, Doppio Maschile e Doppio Misto.

Due belle giornate di sole tennis agonismo e amicizia sui campi in terra rossa del Solaro nella città dei Fiori.

Il Tennis Club Solaro ringrazia tutti i giocatori che hanno contribuito al successo di questo evento di fine anno ed in particolare quelli che hanno affrontato lunghe trasferte per partecipare alla competizione tennistica a testimonianza che il TPRA è un circuito con una formula sempre più amata e seguita dagli appassionati.

La finale del Singolare Maschile ha visto Manica Nicola prevalere su Garuti Davide.

Nel Doppio Maschile vince la coppia De Grandis Gaetano e Orrù Mauro su D'Auria Pascal e Zappa Francesco e nel Doppio Misto vince la coppia Viale Giacomo e Perrone Renata sulla coppia Mauri Beatrice e Riva Ferdinando.

Complimenti a tutti i premiati !!!

Il Tennis Club Solaro vi aspetta numerosi anche nei Tornei già in programma nel 2020.

Buon Anno e Buon Tennis a tutti !!!

Per informazioni: Tennis Club Solaro, Via Solaro n.111, Sanremo, tel. +39 0184 665155

e-mail: info@tennisclubsolaro.it - info@solarosporting.it

