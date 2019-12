Il campione imperiese di atletica leggera Davide Re fa gli auguri per un buon 2020 a tutti (Video)

L'imperiese Davide Re in azione

Il 2020 è alle porte e alla nostra redazione sono arrivati per tutti i nostri lettori degli auguri molto speciali.

Stiamo parlando del campione imperiese di atletica leggera Davide Re, che è pronto ad un'altra grande stagione dopo quella passata per l'atleta cresciuto della Maurina Olio Carli Imperia.

GLI AUGURI DI UN FELICE 2020 DEL CAMPIONE DAVIDE RE

In questo 2019 che sta volgendo al termine, Davide Re ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei a squadre, in Polonia a Bydgoszcz, sui 400 metri piani con il tempo di 45"35. Sempre in terra polacca è arrivata un'altra medaglia d'oro sui 400 metri nella staffetta 4X400 (3'02"04).

Ai Mondiali di Doha in semifinale ha sfiorato la finale con un 44"85 sui 400 metri piani, mentre nella staffetta 4X400 con l'Italia è giunto al sesto posto.