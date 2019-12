Sono arrivati in redazione gli auguri speciali del bomber dell'Atletico Argentina Pietro Daddi, che ha augurato un felice 2020 a tutti i nostri lettori.

In questa prima parte di stagione Daddi ha difeso i colori del Ceriale in Promozione, per poi passare all'Atletico Argentina, in Seconda Categoria, lasciando subito il segno.