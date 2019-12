Calcio. I migliori della prima parte di stagione: Sanremese e Imperia trascinate da Scalzi e Capra

Analizziamo i migliori giocatori, squadra per squadra dalla Serie D alla Seconda Categoria, di questa prima parte di stagione per le compagini della provincia.

La Sanremese ha trovato un Scalzi in grande forma, per Imperia e Ospedaletti sono spiccati Capra e un Mamone anche in versione goleador. Scendendo in Promozione ecco il gladiatore Fiuzzi per il Taggia, la tecnica di Ventre per il Ventimiglia, il carisma di Garibbo per la Dianese&Golfo e la forza di Zito per il Camporosso.

Don Bosco Valle Intemelia e Carlin's Boys non hanno avuto in Prima Categoria una prima parte di stagione positiva ma per biancorossi e neroazzurri Condrò e Marco Campagnani hanno dato qualcosa in più.

In Seconda Categoria l'Atletico Argentina (Daddi a parte) ha trovato nel suo leader Miatto, la Virtus Sanremo un Capozucca sempre più continuo e il Cervo FC l'acquisto azzeccato in Labricciosa bomber e uomo assist. Nel Riva Ligure è Filardo show, mentre per San Bartolomeo Cervo e FCD Santo Stefano grande prima parte di stagione per gli attaccanti Belviso e Di Clemente.

